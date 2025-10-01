Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 25,53 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für H&M von 112 auf 138 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach der positiven Überraschung, die die Zahlen des dritten Quartals mit sich gebracht hätten, erhöhte Analystin Anne Critchlow am Mittwochabend ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebit). Sie verwies aber auf den üblicherweise schwankenden Charakter der H&M-Zahlen und geht davon aus, dass die Planbarkeit von Umsatz und Marge weiterhin gering bleibt - insbesondere vor dem Hintergrund der US-Zölle./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
138,00 SEK
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
176,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
-21,59%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
176,00 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,59%
|
Analyst Name:
Anne Critchlow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,25 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets