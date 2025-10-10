Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 24,42 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M auf "Sector Perform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 16:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
168,30 SEK
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
168,30 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Manjari Dhar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,57 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|10:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
