Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX erholt -- Asiens Börsen schließen rot - Nikkei im Feiertag -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Bitcoin könnte profitieren: Arthur Hayes rechnet mit Billionen-Geldflut unter Trump Bitcoin könnte profitieren: Arthur Hayes rechnet mit Billionen-Geldflut unter Trump
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

15,32 EUR -0,21 EUR -1,32 %
STU
168,30 SEK -0,60 SEK -0,36 %
STO
Marktkap. 24,42 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

10:51 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,32 EUR -0,21 EUR -1,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M auf "Sector Perform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 16:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
168,30 SEK		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
168,30 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Manjari Dhar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,57 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

10:51 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
26.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

