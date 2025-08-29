So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im August 2025 ein
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im Überblick.
Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im August 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Halten ein, 2 Analysten halten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 126,25 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 138,85 SEK liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|130,00 SEK
|-6,37
|19.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|120,00 SEK
|-13,58
|18.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|143,00 SEK
|2,99
|08.08.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|112,00 SEK
|-19,34
|01.08.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|18.08.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|08.08.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
