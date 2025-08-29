So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im August 2025 ein

Aktienprognosen

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im Überblick.

Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im August 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Halten ein, 2 Analysten halten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 126,25 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 138,85 SEK liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 130,00 SEK -6,37 19.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 120,00 SEK -13,58 18.08.2025 Jefferies & Company Inc. 143,00 SEK 2,99 08.08.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 112,00 SEK -19,34 01.08.2025

