DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.246 +1,3%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Cambricon Technologies A A3CVYH Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Allianz 840400 Berkshire Hathaway A0YJQ2 Amazon 906866 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn
SOZ-Gipfel: Xi, Putin und Co. demonstrieren Einheit gegen Westen SOZ-Gipfel: Xi, Putin und Co. demonstrieren Einheit gegen Westen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Bonus bei finanzen.net ZERO – nur bis 4. September – jetzt starten!
Aktienprognosen

So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im August 2025 ein

31.08.25 18:00 Uhr
So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im August 2025 ein | finanzen.net

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
12,66 EUR -0,02 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im August 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Halten ein, 2 Analysten halten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 126,25 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 138,85 SEK liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital130,00 SEK-6,3719.08.2025
JP Morgan Chase & Co.120,00 SEK-13,5818.08.2025
Jefferies & Company Inc.143,00 SEK2,9908.08.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)112,00 SEK-19,3401.08.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hennes Mauritz (H M, H&M)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hennes Mauritz (H M, H&M)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
19.08.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal WeightBarclays Capital
18.08.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.08.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal WeightBarclays Capital
08.08.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
08.07.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.06.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen