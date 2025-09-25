Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 22,65 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan hob ihre Schätzungen am Donnerstagabend nach den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen der Schweden. Ein Umschwung in der Verbraucherstimmung bleibe aber weiterhin unsicher./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 22:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
120,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
171,25 SEK
|Abst. Kursziel*:
-29,93%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
171,25 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-29,93%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,63 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
