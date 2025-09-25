JP Morgan Chase & Co.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan hob ihre Schätzungen am Donnerstagabend nach den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen der Schweden. Ein Umschwung in der Verbraucherstimmung bleibe aber weiterhin unsicher./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 22:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

