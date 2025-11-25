DAX23.255 +0,1%Est505.537 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,19 -0,3%Gold4.132 -0,1%
Vulkanausbruch in Äthiopien sorgt für Flugausfälle in Indien

25.11.25 11:14 Uhr

NEU-DELHI/ ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Der erste Ausbruch des äthiopischen Vulkans Hayli Gubbi seit Tausenden von Jahren hat im rund 4.000 Kilometer entfernten Indien für Flugausfälle und Verspätungen gesorgt. Wegen einer Aschewolke in Teilen des indischen Luftraums fielen am Dienstag am Hauptstadtflughafen Delhi mindestens sieben internationale Flüge aus, wie die Nachrichtenagentur PTI berichtete.

Auch mehrere Inlandsflüge wurden demnach abgesagt. Die indische Zivilluftfahrtbehörde DGCA riet den Fluggesellschaften, von Asche betroffene Gebiete zu meiden und ihre Routen anzupassen. Nach Angaben des Wetteramts befindet sich die Aschewolke in einer Höhe von etwa zehn Kilometern. Sie werde den indischen Luftraum gegen Abend verlassen und Richtung China weiterziehen, hieß es nach Angaben des Vulkan-Beobachtungszentrums im französischen Toulouse. Der Ausbruch sei beendet.

Der Vulkan Hayli Gubbi in der Region Afar im Nordosten Äthiopiens war am Montag ausgebrochen. Die Eruption gilt als erste dokumentierte Aktivität des Vulkans seit mehreren Jahrtausenden und wird von Experten aufmerksam beobachtet. In einem Umkreis von 30 Kilometern leben nach Angaben des EU-Zentrums für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (ECHO) rund 9.000 Menschen. Nach Angaben der örtlichen Verwaltung gab es bei dem Ausbruch aber keine Todesopfer oder Sachschäden. Eine Aschewolke stieg bis auf 8,5 Kilometer Höhe auf und trieb ostwärts zunächst über die Arabische Halbinsel und Pakistan./alz/DP/jha