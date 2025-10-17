DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.300 +0,2%Top 10 Crypto14,33 -4,0%Nas22.692 +0,6%Bitcoin91.628 -0,8%Euro1,1673 -0,1%Öl61,24 +0,4%Gold4.242 -1,9%
Rekordhoch nahe

American Express nach Quartalszahlen gefragt

17.10.25 20:25 Uhr
American Express nach Quartalszahlen gefragt | finanzen.net

Eine gute Geschäftsentwicklung von American Express haben die Anleger am Freitag mit hohen Kursgewinnen belohnt.

Die Papiere gewannen zuletzt gut 7 Prozent auf fast 346 Dollar. Im US-Leitindex Dow Jones Industrial lagen sie damit mit Abstand auf dem ersten Platz und nahmen Kurs auf ihr Ende September erreichtes Rekordhoch von 349,19 Dollar.

Der Kreditkartenanbieter hatte nach dem guten dritten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr hochgeschraubt. Die anfängliche Nachfrage nach der überarbeiteten Platinum-Karte übertraf die Erwartungen des Unternehmens, wobei sich die Zahl der Kontoeröffnungen in den USA im Vergleich zum Stand vor der Überarbeitung verdoppelte.

JPMorgan-Analyst Richard Shane erhöhte nach dem Bericht seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie für die Jahre 2025 bis 2027. Bei unverändertem "Neutral"-Votum hob er sein Kursziel von 355 auf 360 Dollar an. American Express sei recht hoch bewertet, der Spielraum nach oben sei begrenzt.

NEW YORK (dpa-AFX)

