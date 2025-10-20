DAX24.119 +1,2%Est505.648 +0,7%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,22 +2,4%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.205 +2,2%Euro1,1661 ±-0,0%Öl60,88 -0,8%Gold4.292 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Beyond Meat A2N7XQ Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bessere Stimmung

Bitcoin setzt Erholungskurs fort - Kapitalmarktumfeld hellt sich auf

20.10.25 13:24 Uhr
Bitcoin im Aufwind: Markt erholt sich | finanzen.net

Der Bitcoin hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche weiter von seinem jüngsten Rutsch unter 104.000 US-Dollar erholt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
87.960,8905 CHF 1.746,6397 CHF 2,03%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
95.205,1215 EUR 2.020,0869 EUR 2,17%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
82.748,1516 GBP 1.832,6308 GBP 2,26%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.730.661,1841 JPY 338.699,6815 JPY 2,07%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
110.980,1768 USD 2.341,7622 USD 2,16%
Charts|News

Am Freitag hatte die älteste und bekannteste Digitalwährung noch unter der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten gelitten und war zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Am Montag nun baute der Bitcoin im Zuge der wieder etwas besseren Stimmung an den Aktienmärkten seine Gewinne vom Wochenende aus. Zuletzt notierte die Kryptowährung auf der Plattform Bitstamp bei rund 110.800 Dollar.

Zu Wochenbeginn präsentierte sich das Umfeld für die als riskant geltenden Digitalwährungen wieder positiver. So legten im Kryptobereich auch andere Werte wie Ethereum, XRP und Cardano spürbar zu.

Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ausbleibende Störfeuer von US-Regionalbanken hatten am Freitag bereits dem US-Aktienmarkt wieder nach oben geholfen. In Asien sorgte zudem für Erleichterung, dass sich in Japan jetzt doch eine Regierungskoalition abzeichnet. Ferner fiel in China das weiter schleppende Wirtschaftswachstum nicht ganz so schwach aus wie erwartet.

Viele Marktteilnehmer werteten den jüngsten Rücksetzer beim Bitcoin offensichtlich als potenzielle Wiedereinstiegsmöglichkeit in einem sich gesamtwirtschaftlich aufhellenden Umfeld, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research."

/la/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, ImageFlow / Shutterstock.com