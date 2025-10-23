Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 9,31 EUR.

Die Stellantis-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 9,31 EUR. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 9,28 EUR. Bei 9,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.317 Stück gehandelt.

Bei 13,75 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 47,71 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 22,00 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das EPS lag bei 0,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Stellantis einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,59 Mrd. EUR gelegen.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,636 EUR fest.

