GNW-News: Neue Untersuchung von Benevity Impact Labs deckt Vertrauenslücke unter globalen Geldgebern auf

^CALGARY, Alberta, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc., der globale

Anbieter von Social-Impact-Software, gab heute die Veröffentlichung eines

erstmals vorgelegten Untersuchungsberichts bekannt, der sich mit dem Stand der

unternehmerischen Spendenpraxis weltweit befasst. Dieser neueste Bericht

von Benevity Impact Labs (https://benevity.com/research),?The Grants Confidence

Gap: Uncovering the Hidden Barriers to Effective Corporate Grantmaking

(https://benevity.com/impact-labs/grants-report)", wurde anhand der Angaben von

120 globalen Unternehmen erstellt.

Laut dem Bericht geben zwar 74 % der Unternehmen an, dass sie bei der Vergabe

von Fördermitteln Best Practices anwenden. Allerdings sind nur 51 % davon

überzeugt, dass dies auch effektiv ist, was auf einen Mangel an Vertrauen in

ihre Arbeit hindeutet. Diese Vertrauenslücke kann für Teams, die unter immer

größerem Druck stehen, einen konkreten sozialen und geschäftlichen Mehrwert

nachzuweisen, eine Herausforderung darstellen. Gleichzeitig werden aber auch

ungenutzte Möglichkeiten aufgezeigt, Förderprogramme in wirklich wirkungsvolle

Programme umzusetzen.

?Oft denken wir beim Stichwort Effektivität an Geldbeträge und Ergebnisse. Die

Daten zeigen jedoch, dass auch das Vertrauen ein wichtiger Indikator für ein

effektives Förderprogramm ist", so Sona Khosla, Chief Impact Officer bei

Benevity.?Wir hoffen, dass es Teams dank dieser neuen Untersuchungsergebnisse

möglich sein wird, mit ihren Programmen echte und nachhaltige Veränderungen zu

bewirken, indem sie Bereiche identifizieren, in denen sie ihre Vorgehensweisen

verbessern können. Allein die Tatsache, dass so viele Unternehmen bereits Best

Practices anwenden, beweist, dass die Bereitschaft dazu vorhanden ist. Es geht

darum, Spendengeber dabei zu unterstützen, es richtig zu machen."

Die Untersuchung befasst sich eingehend mit den grundlegenden Praktiken eines

erfolgreichen modernen Förderprogramms, den Merkmalen eines erstklassigen

Förderprogramms und der Frage, wie Geldgeber ihre Fähigkeit einschätzen,

optimale Ergebnisse zu erzielen.

Wichtigste Ergebnisse

Der Bericht?Grants Confidence Gap" untersucht vier wichtige Bereiche der

Förderpraxis und zeigt auf, wo Verbesserungsmöglichkeiten bestehen:

* Strategische Ausrichtung und Umsetzung: Fast alle teilnehmenden Unternehmen

gaben an, über wichtige Unterstützungsmaßnahmen zu verfügen: Unterstützung

der Unternehmensführung, Jahresbudgets und sogar speziell dafür zuständiges

Personal. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass Teams, die

Fördermittel vergeben, die Wertschätzung von Förderprogrammen durch die

Führungskräfte sowohl hinsichtlich der Unterstützung als auch der

Budgetmittel als unzureichend empfinden.

* Einbindung von Stakeholdern und Effektivität: Die Antworten unter der

Überschrift?Einbindung von Stakeholdern und Effektivität" weisen einige der

niedrigsten Selbstbewertungen in Bezug auf eine?gute Umsetzung" auf. Laut

der Studie beziehen viele Unternehmen eine Vielzahl von Stakeholder-Gruppen

ein, doch die meisten geben an, dass sie nicht den erwarteten Erfolg

erzielen.

* Innovation und Anpassungsfähigkeit: Förderer praktizieren viele Grundsätze

der vertrauensbasierten Philanthropie, einer Bewegung, die in den letzten

Jahren zunehmend an Popularität gewonnen hat. Obwohl weniger Befragte großes

Vertrauen in diese Praktiken äußern, lagen die Werte in diesem Abschnitt

deutlich über dem Durchschnittswert von 51 % für alle Praktiken im Bericht,

die mit?gute Umsetzung" bewertet wurden.

* Kommunikation: Während 62 % der Unternehmen ihren Mitarbeitern Daten zu den

Auswirkungen ihrer Aktivitäten mitteilen, glauben nur 41 %, dass sie dies

effektiv tun. Die meisten Unternehmen konzentrieren ihre

Kommunikationsbemühungen auf ESG-Berichterstattung und öffentliche

Kommunikation, was auf die Möglichkeit hinweist, den Markenwert zu stärken,

insbesondere bei den Mitarbeitern.

?Das eigentliche Hindernis ist nicht mangelnde Bereitschaft, sondern vielmehr

das Treffen schwieriger Entscheidungen", so Sona Khosla, Chief Impact Officer

bei Benevity.?Die Teams, die Fördermittel vergeben, sind sehr engagiert, aber

um Programme und Partnerschaften langfristig auszubauen, müssen Entscheidungen

darüber getroffen werden, wo wertvolle Zeit investiert werden soll und wie am

besten Vertrauen aufgebaut werden kann. Wenn sich Unternehmen auf das

konzentrieren, was wirklich wichtig ist, wird die Vertrauenslücke schmaler und

es entstehen mehr Möglichkeiten für erfolgreiche Programme, Partnerschaften und

positive Auswirkungen."

Der?Grants Confidence Gap Report" basiert auf Daten, die über den Benevity

Impact Index (https://benevity.com/blog/benevity-impact-index) erhoben wurden,

einer umfassenden, proprietären Selbstbewertung, die von CSR- und

Fördermittelvergabe-Experten durchgeführt wird und Unternehmen hinsichtlich der

Tiefe und Breite ihrer Förderprogramme und Investitionen in acht

Schlüsselbereichen bewertet, die als entscheidend für den Erfolg angesehen

werden.

Über Benevity

Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter

von Enterprise-Social-Impact-Software. Die All-in-One-Plattform von Benevity

ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt, soziale

Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren

- und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen.

Benevity hat seit 2008 über 500.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als

34,5 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 8,5 Millionen Changemakern

weltweit geholfen, Vertrauen aufzubauen, Mitarbeiter zu motivieren, die

Mitarbeiterbindung zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Die einheitliche

Plattform unterstützt Spenden, Freiwilligenarbeit, Zuschüsse und die

Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente Erkenntnisse und

eine sichere, globale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie

auf benevity.com (http://benevity.com/).

Über Benevity Impact Labs

Benevity Impact Labs (https://benevity.com/impactlabs) ist ein Social-

Innovation-Lab, das neue Daten, Forschungsergebnisse und Erkenntnisse

bereitstellt, um Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Einzelpersonen

dabei zu unterstützen, ihre Bemühungen für ein wirkungsvolleres Engagement und

eine bessere Inklusion zu beschleunigen. Dank seines einzigartigen Zugangs zu

den weltweit bekanntesten Marken kombiniert Benevity Impact Labs die fundierten

Daten und Erkenntnisse von Benevity mit Forschungsergebnissen von

Drittanbietern, um über die wichtigsten Trends zu berichten, die die

Unternehmensziele prägen, und um den Wert des sozialen Engagements messbar zu

belegen.

Medienkontakt:

Indrani Ray - indrani.ray@benevity.com

Â°