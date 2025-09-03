Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 8,20 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Stellantis befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 8,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 8,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,33 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 184.058 Aktien.
Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 7,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,49 Prozent.
Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,223 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,88 EUR an.
Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,847 EUR je Stellantis-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen
Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf
Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen