Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 8,20 EUR ab.

Das Papier von Stellantis befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 8,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 8,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,33 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 184.058 Aktien.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 7,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,49 Prozent.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,223 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,847 EUR je Stellantis-Aktie.

