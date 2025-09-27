DAX 23.801 +0,3%ESt50 5.514 +0,3%Top 10 Crypto 15,46 +0,9%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.240 -0,6%Euro 1,1732 +0,3%Öl 69,60 -0,2%Gold 3.816 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie deutlich leichter: Finanzvorstand Eenhorst verlässt das Unternehmen Redcare Pharmacy-Aktie deutlich leichter: Finanzvorstand Eenhorst verlässt das Unternehmen
DroneShield Aktie mit neuer Rally - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT DroneShield Aktie mit neuer Rally - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
189,52 EUR +0,12 EUR +0,06 %
STU
221,45 USD +0,21 USD +0,09 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 142,9 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

UBS AG

Boeing Buy

09:01 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
189,52 EUR 0,12 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe Fortschritte gemacht in den Gesprächen mit der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA, schrieb Gavin Parsons am Freitagnachmittag. Boeing sei kurz davor, die Flugtauglichkeit bei der Auslieferung von 737-Max- und 787-Jets in eingeschränktem Maße wieder selbst feststellen zu können. Dies sei gut für den Fertigungsprozess. Positiv würde der Experte es auch werten, wenn die FAA wie in einem Medienbericht angedeutet eine höhere monatliche Produktion von 737-Max-Flugzeugen erlauben würde./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 15:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 221,26		 Abst. Kursziel*:
26,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 221,45		 Abst. Kursziel aktuell:
26,44%
Analyst Name:
Gavin Parsons 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 238,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

09:01 Boeing Buy UBS AG
08:56 Boeing Outperform RBC Capital Markets
26.09.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Streik-Welle voraus? Lufthansa-Aktie: Erhöhtes Margenziel, Abbau Tausender Stellen und drohende Streiks im Blick Lufthansa-Aktie: Erhöhtes Margenziel, Abbau Tausender Stellen und drohende Streiks im Blick
dpa-afx ROUNDUP: Lufthansa will 4000 Stellen streichen und erhöht Margenziel
Dow Jones Lufthansa baut 4.000 Stellen ab und setzt sich neue Mittelfristziele
dpa-afx Lufthansa peilt deutlichen Margenanstieg an
dpa-afx Lufthansa will 4000 Stellen in der Verwaltung streichen
Dow Jones KORREKTUR: Lufthansa strebt 2028-2030 Adjusted Return on Capital Employed (RoCE) (NICHT RoTE) von 15-20% an
finanzen.net Lufthansa-Aktie zieht an: Offenbar tausende Stellen in der Verwaltung auf der Kippe
dpa-afx ROUNDUP/Kreise: Lufthansa will viele Jobs in der Verwaltung streichen
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel im Minus
Business Times Lufthansa announces 4,000 job cuts and higher profitability targets
Business Times Lufthansa to cut thousands of jobs in pursuit of efficiency
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Deutsche Lufthansa (DLAKY) Stock?
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Business Times Lufthansa reports higher-than-expected Q2 earnings
Globes Lufthansa Group to partially resume Israel flights
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen