BASF Aktie

42,45 EUR -0,04 EUR -0,09 %
STU
Marktkap. 37,98 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

UBS AG

BASF Neutral

09:11 Uhr
BASF Neutral
BASF
42,45 EUR -0,04 EUR -0,09%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Geoff Haire sah seine Schätzung für das operative Ergebnis in seinem am Montag vorliegenden Ausblick um sechs Prozent unter dem Analystenkonsens. Neben den Resultaten nahm er auch Bezug zu einem Kapitalmarkttag, der sich in der Folgewoche auf das klassische Chemiegeschäft fokussieren werde. Im Fokus stünden dann Themen wie die Zukunft des Marktes in Europa sowie Auslastungsplanungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Neutral

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,52 €		 Abst. Kursziel*:
5,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,01%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

24.09.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
23.09.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.25 BASF Kaufen DZ BANK
17.09.25 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 BASF Hold Warburg Research
mehr Analysen

