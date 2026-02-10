DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -5,2%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,30 +0,3%Gold5.065 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Wichtige US-Arbeitsmarktdaten ante portas

11.02.26 07:39 Uhr
Gold vor dem nächsten Impuls: US-Arbeitsmarktdaten entscheiden | finanzen.net

Nach der Bekanntgabe schwacher Einzelhandelsdaten zeigt sich der Goldpreis im frühen Mittwochshandel weiter freundlich.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.059,29 USD 34,00 USD 0,68%
News
Ölpreis (Brent)
69,30 USD 0,22 USD 0,32%
News
Ölpreis (WTI)
64,66 USD 0,70 USD 1,09%
News

von Jörg Bernhard

Die US-Einzelhandelsumsätze blieben im Dezember unverändert, da Haushalte ihre Ausgaben für Fahrzeuge und andere langlebige Güter zurückfuhren - ein mögliches Signal für schwächeres Konsum- und Wirtschaftswachstum. Weil dadurch die Renditen von US-Staatsanleihen gefallen waren, führte dies zu sinkenden Opportunitätskosten und verhalf dem Goldpreis in höhere Regionen. Investoren warten nun auf den US-Arbeitsmarktbericht (14.30 Uhr) für Januar, wo laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten eine unveränderte Arbeitslosenrate von 4,4 Prozent und ein Zuwachs bei der Zahl offener Stellen von 50.000 auf 70.000 prognostiziert wird. Für erhöhte Spannung dürften in den nächsten Tagen aber auch die für Freitag angekündigten US-Inflationsdaten sorgen, die weitere Hinweise auf den künftigen Kurs der Fed liefern sollen. Erwartet werden laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group mindestens zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte im Jahr 2026, wobei die erste im Juni erfolgen soll.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 50,60 auf 5.081,60 Dollar pro Feinunze.

Wer­bung

Rohöl: Nachlassender Angebotsüberhang

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerplus in Höhe von 13,4 Millionen Barrel ausgewiesen hat und damit höher als erwartet ausgefallen war, tendierte der Ölpreis leicht bergauf. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Die relative Stärke des Ölpreises war darauf zurückzuführen, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran fragil blieben. Geholfen haben aber auch Anzeichen für einen nachlassenden Angebotsüberhang, der auf eine stärkere Nachfrage aus Indien zurückgeführt wurde. Indische Raffinerien meiden derzeit russisches Öl, um Neu-Delhi bei einem Handelsabkommen mit Washington zu unterstützen, und erhöhen stattdessen ihre Käufe aus dem Nahen Osten und Westafrika.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,43 auf 64,39 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,42 auf 69,22 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Invesco

Nachrichten zu Goldpreis