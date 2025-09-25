DAX23.620 +0,4%ESt505.468 +0,4%Top 10 Crypto15,10 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Intel 855681 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Notierung im Blick

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Freitagvormittag nordwärts

26.09.25 09:27 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,61 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
5,57 EUR -0,04 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,61 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,61 EUR. Mit einem Wert von 5,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.534 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 8,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,79 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,052 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,46 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,789 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1: Prognoseschock beschleunigt den Absturz

ProsiebenSat.1-Aktie fällt nach Analystenurteilen kräftig nach unten

ProSiebenSat.1-Aktie nach gekappter Prognose unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
11.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025ProSiebenSat1 Media SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
11.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen