ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,61 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,61 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,61 EUR. Mit einem Wert von 5,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.534 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 8,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,79 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,052 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,46 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,789 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

