Zalando Aktie
Marktkap. 6,82 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Zalando dürfte unter den Modehändlern einer der Hauptprofiteure dieser Entwicklung sein./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Outperform
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
26,54 €
|Abst. Kursziel*:
50,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,00%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.