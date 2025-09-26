DAX 23.794 +0,2%ESt50 5.512 +0,2%Top 10 Crypto 15,46 +0,9%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.156 -0,7%Euro 1,1729 +0,3%Öl 69,51 -0,3%Gold 3.815 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
237,30 EUR +1,80 EUR +0,76 %
STU
236,65 EUR +8,10 EUR +3,54 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 132,5 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

UBS AG

Schneider Electric Buy

09:16 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
237,30 EUR 1,80 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin gab am Freitag einen Ausblick auf die Zahlen des dritten Quartals. Seiner Einschätzung nach sollten sie ausreichen, um die Anleger zu beruhigen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
236,65 €		 Abst. Kursziel*:
18,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
237,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
255,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:31 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
25.09.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
17.09.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Bank of America Corp.

finanzen.net Multi-Milliardenmarkt Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
finanzen.net S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of America-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen
finanzen.net Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
finanzen.net Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient
finanzen.net S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of America-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of America von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA
PR Newswire BofA Unveils AI-Driven Capital Markets Insights on CashPro® App
MarketWatch This is flying under the radar but could yield risk-off moves in popular tech stocks, says Bank of America
Zacks Which Bank Stock to Buy as Fed Lowers Rate: Bank of America or Truist?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Alibaba Group, Bank of America, Verizon Communications and Flanigan's Enterprises
Zacks Top Stock Reports for Alibaba, Bank of America & Verizon
PR Newswire BofA Names Kelly Firment President of Delaware
Zacks Bank of America (BAC) Could Be a Great Choice
PR Newswire Bank Of America Commits over $1 Million To Liftfund to Support Hill Country Flood Recovery
RSS Feed
Bank of America Corp. zu myNews hinzufügen