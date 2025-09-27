Nike Aktie
Marktkap. 87,43 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Jay Sole stellte am Montag einen zehnpunktigen Fragenkatalog an das Management des Sportartikelkonzerns auf. Er sucht dabei vor allem nach klareren Anzeichen, wie Nike bei seiner Neuorientierung voranschreite./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 71,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 69,31
|Abst. Kursziel*:
2,44%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 69,34
|Abst. Kursziel aktuell:
2,39%
|
Analyst Name:
Jay Sole
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 84,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
