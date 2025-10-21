Dienstagshandel in Wien: ATX mittags mit Kursplus

ATX-Entwicklung

In Wien stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Dienstag notiert der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent höher bei 4.613,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 135,364 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,026 Prozent höher bei 4.613,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4.612,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 4.636,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.612,14 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 4.628,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.509,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, lag der ATX-Kurs bei 3.600,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 26,17 Prozent nach oben. Bei 4.857,40 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3.481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 2,10 Prozent auf 107,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR), OMV (+ 0,72 Prozent auf 44,76 EUR), EVN (+ 0,40 Prozent auf 24,85 EUR) und Verbund (+ 0,31 Prozent auf 64,15 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-2,58 Prozent auf 24,50 EUR), AT S (AT&S) (-1,72 Prozent auf 28,60 EUR), DO (-1,62 Prozent auf 212,00 EUR), Andritz (-1,62 Prozent auf 60,80 EUR) und voestalpine (-1,59 Prozent auf 31,02 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 49.301 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 32,292 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

