Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX schwächelt -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Dienstagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Dienstagmittag am Kryptomarkt
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ATX-Entwicklung

Dienstagshandel in Wien: ATX mittags mit Kursplus

21.10.25 12:25 Uhr
Dienstagshandel in Wien: ATX mittags mit Kursplus

In Wien stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Dienstag notiert der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent höher bei 4.613,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 135,364 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,026 Prozent höher bei 4.613,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4.612,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 4.636,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.612,14 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 4.628,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.509,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, lag der ATX-Kurs bei 3.600,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 26,17 Prozent nach oben. Bei 4.857,40 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3.481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 2,10 Prozent auf 107,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR), OMV (+ 0,72 Prozent auf 44,76 EUR), EVN (+ 0,40 Prozent auf 24,85 EUR) und Verbund (+ 0,31 Prozent auf 64,15 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-2,58 Prozent auf 24,50 EUR), AT S (AT&S) (-1,72 Prozent auf 28,60 EUR), DO (-1,62 Prozent auf 212,00 EUR), Andritz (-1,62 Prozent auf 60,80 EUR) und voestalpine (-1,59 Prozent auf 31,02 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 49.301 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 32,292 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

