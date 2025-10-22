DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.672 -1,2%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,66 +1,6%Gold4.087 -0,9%
Unter Marktentwicklung

Kering-Aktie: Gucci-Mutter verbucht kräftigen Umsatzrückgang

22.10.25 20:00 Uhr
Kering-Aktie: Gucci-Mutter kämpft mit Umsatzrückgang | finanzen.net

Ein deutlicher Rückgang bei der Kernmarke Gucci hat Kering im dritten Quartal einen zweistelligen Umsatzrückgang beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kering
335,00 EUR 9,65 EUR 2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz des französischen Luxusgüterkonzerns fiel um 10 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro. Gucci verbuchte einen Einbruch um 18 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro.

Analysten hatten für den Umsatz auf Konzernebene im Konsens von Visible Alpha mit 3,3 Milliarden Euro gerechnet. Für Gucci hatten sie 1,33 Milliarden prognostiziert.

Kering habe zwar im Vergleich zum Vorquartal eine Verbesserung erreicht, sagte der neue CEO Luca de Meo. Die Performance liege aber weiterhin deutlich unterhalb der Marktentwicklung.

DOW JONES

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

