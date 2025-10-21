DAX24.313 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.334 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.258 -2,3%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag auf rotem Terrain

21.10.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 9,69 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,69 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,43 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,56 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.358.408 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,77 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,13 EUR am 04.11.2024. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 209,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,124 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,82 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 14.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,224 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

