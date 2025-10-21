DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,01 -3,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.117 -0,6%Euro 1,1614 +0,1%Öl 62,45 +1,3%Gold 4.158 +0,8%
adidas Aktie

197,05 EUR +0,45 EUR +0,23 %
STU
Marktkap. 34,8 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

Bernstein Research

adidas Outperform

08:31 Uhr
adidas Outperform
adidas
197,05 EUR 0,45 EUR 0,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Erhöhung der Jahresziele mit einem Kursziel von 265 Euro auf Outperform belassen. Die Margen des dritten Quartals seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Aneesha Sherman am Dienstagabend nach den Zahlen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
195,20 €		 Abst. Kursziel*:
35,76%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
197,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,48%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
242,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

