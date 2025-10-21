adidas Aktie
Marktkap. 34,8 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Erhöhung der Jahresziele mit einem Kursziel von 265 Euro auf Outperform belassen. Die Margen des dritten Quartals seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Aneesha Sherman am Dienstagabend nach den Zahlen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
265,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
195,20 €
|Abst. Kursziel*:
35,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
197,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,48%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
242,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:31
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
