DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal -- Mercedes, BVB, Ford im Fokus
Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.
Hermès-Aktie: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
Apple Aktie

Apple Aktien-Sparplan
226,45 EUR -0,15 EUR -0,07 %
STU
262,50 USD -0,26 USD -0,10 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,35 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

Apple Neutral

08:16 Uhr
Apple Neutral
Apple Inc.
226,45 EUR -0,15 EUR -0,07%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für bestellte iPhone-17-Geräte seien - abgesehen vom gefragten Basismodell - weiter stabil bis leicht fallend, schrieb David Vogt am Dienstagabend mit Blick auf 30 Länder./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 262,77		 Abst. Kursziel*:
-16,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 262,50		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,19%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 251,81

*zum Zeitpunkt der Analyse

