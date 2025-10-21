DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,01 -3,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.117 -0,6%Euro 1,1614 +0,1%Öl 62,57 +1,5%Gold 4.157 +0,8%
Schneider Electric Aktie

249,00 EUR +0,80 EUR +0,32 %
STU
247,65 EUR +0,05 EUR +0,02 %
GVIE
Marktkap. 139,82 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

08:21 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
249,00 EUR 0,80 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Es gebe inzwischen neue Debatten über Margensteigerungspotenzial beim Elektrotechnikkonzern, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auslöser seien Hinweise auf ein neues Unternehmensprogramm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der am 11. Dezember anstehende Kapitalmarkttag. Seine Auswertungen zeigten, dass in den Schätzungen enthaltene Erwartungen an Effizienzsteigerungen gering seien. Daher könnte es während des Kapitalmarkttages durchaus Aussagen zu den Margen geben./rob/ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
248,75 €		 Abst. Kursziel*:
10,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
249,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,44%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
265,14 €

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:21 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
21.10.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net Schneider Electric-Investment EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren verdient EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
TraderFox Schneider Electric sitzt am Schalthebel der neuen Infrastruktur-Welle mit 19 KI-Gigafabriken für Europa!
TraderFox Drei Unternehmen, die von den 19 KI-Gigafabriken in Europa profitieren könnten!
TraderFox Stocks in Action: PSI Software, Brenntag, Danone , Energiekontor, Schneider Electric
TraderFox Big Call: Vinci, Schneider Electric, Hannover Rück, Krones
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingebracht
TraderFox Stocks in Action: ASML, Schneider Electric, Adidas, Mutares, Siemens
TraderFox Big Picture-Breakout? Schneider Electric punktet mit End-to-End-Flüssigkeitskühlungen für Rechenzentren!
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
PR Newswire Compass Datacenters and Schneider Electric Announce Prefabricated White Space Module to Accelerate Data Center Delivery Timelines
PR Newswire Schneider Electric Opens Robotics and Motion Center of Excellence in Raleigh
PR Newswire Schneider Electric Announces U.S. Winners of Third Annual Sustainability Impact Awards
GlobeNewswire Schneider Electric Accelerates the Development and Deployment of AI Factories at Scale With NVIDIA
PR Newswire Schneider Electric and EcoXpert Partner Advanced Power Technology Win 'Data Centre Consolidation / Upgrade Project of the Year' at the DCS Awards 2025
