thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag billiger

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 9,05 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 9,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,93 EUR. Bei 8,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 451.122 thyssenkrupp-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,48 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2024 auf bis zu 3,13 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 65,47 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,72 EUR.
Am 14.08.2025 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,236 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
