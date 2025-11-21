thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 9,06 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 9,06 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,03 EUR. Bei 9,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.465 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 69,45 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,143 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,70 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,70 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 09.12.2025 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,273 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

