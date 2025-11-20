thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 9,45 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,53 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.054 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.10.2025 auf bis zu 10,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 11,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 70,71 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,143 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,70 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8,15 Mrd. EUR, gegenüber 8,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,48 Prozent präsentiert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2025 wird am 09.12.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,273 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

