thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verliert am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 9,26 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 9,26 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,10 EUR ein. Bei 9,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 544.484 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 10,68 EUR erreichte der Titel am 20.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,28 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 70,11 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,143 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,70 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,48 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,81 Mrd. EUR gelegen.

Am 09.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,273 EUR im Jahr 2025 aus.

