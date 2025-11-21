DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.281 +0,9%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,21 -1,6%Gold4.094 +0,4%
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
ATX-Entwicklung

Börse Wien in Rot: ATX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

21.11.25 17:57 Uhr
Börse Wien in Rot: ATX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück | finanzen.net

Der ATX verlor am Freitagabend an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
26,80 EUR -0,55 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,41 EUR -0,12 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
89,10 EUR -1,60 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
26,00 EUR -0,35 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
21,35 EUR -0,25 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
47,98 EUR -0,44 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
29,75 EUR -0,15 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
27,20 EUR -0,50 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
33,32 EUR 0,22 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
26,30 EUR -0,35 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
13,90 EUR 0,30 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
34,34 EUR 0,06 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
27,40 EUR 1,16 EUR 4,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
4.789,2 PKT -30,8 PKT -0,64%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,64 Prozent leichter bei 4.789,17 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 141,634 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,151 Prozent tiefer bei 4.812,63 Punkten, nach 4.819,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4.812,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4.741,26 Punkten.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,33 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 4.626,24 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 21.08.2025, mit 4.810,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wurde der ATX mit 3.524,86 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 30,97 Prozent zu Buche. Bei 4.957,53 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 3,85 Prozent auf 27,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,20 Prozent auf 13,92 EUR), Lenzing (+ 1,16 Prozent auf 21,85 EUR), Raiffeisen (+ 0,98 Prozent auf 33,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,57 Prozent auf 26,50 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen PORR (-3,75 Prozent auf 26,95 EUR), EVN (-2,45 Prozent auf 25,85 EUR), AT S (AT&S) (-2,01 Prozent auf 26,80 EUR), OMV (-1,93 Prozent auf 47,86 EUR) und voestalpine (-1,83 Prozent auf 34,28 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 624.500 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 35,088 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

2025 hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

