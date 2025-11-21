thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Mittag herbe Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,7 Prozent auf 8,81 EUR nach.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 5,7 Prozent auf 8,81 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 8,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,10 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.264.341 Stück gehandelt.

Bei 10,68 EUR markierte der Titel am 20.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 21,25 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 2,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,57 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,143 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,70 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 14.08.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,48 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 09.12.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,273 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

