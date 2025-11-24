thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 8,55 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 8,55 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,59 EUR. Bisher wurden heute 1.046.234 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Bei 10,68 EUR erreichte der Titel am 20.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 24,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 67,60 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,143 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,70 EUR.

Am 14.08.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -1,70 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 09.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,273 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

