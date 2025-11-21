DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.260 +0,8%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,26 -1,5%Gold4.098 +0,5%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 7,0 Prozent auf 8,68 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,49 EUR -0,74 EUR -8,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 7,0 Prozent bei 8,68 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,64 EUR nach. Bei 9,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 2.075.497 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 18,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 68,12 Prozent Luft nach unten.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,143 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,70 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,48 Prozent zurück. Hier wurden 8,15 Mrd. EUR gegenüber 8,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 09.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 18.02.2027.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,273 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

