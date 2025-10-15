DAX24.220 -0,1%Est505.613 +1,1%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,27 -0,8%Nas22.794 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1622 +0,1%Öl62,32 +0,1%Gold4.197 +1,3%
Aktienkurs aktuell

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verzeichnet am Nachmittag Verluste

15.10.25 16:08 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 26,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
27,40 EUR -0,12 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 26,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Gerresheimer-Aktie ging bis auf 26,84 EUR. Bei 27,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Gerresheimer-Aktie belief sich zuletzt auf 355.529 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,05 EUR) erklomm das Papier am 18.10.2024. Gewinne von 219,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gerresheimer-Aktie mit einem Verlust von 1,56 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,057 EUR. Im Vorjahr erhielten Gerresheimer-Aktionäre 0,040 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,70 EUR für die Gerresheimer-Aktie.

Gerresheimer gewährte am 10.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 600,65 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 498,51 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 25.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gerresheimer-Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Analysten-Dämpfer: Gerresheimer-Aktie dreht nach negativer Bewertung im Minus

Gerresheimer-Aktie klar im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr bedeutet

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
10:41Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:41Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen