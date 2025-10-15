Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 26,94 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 26,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Gerresheimer-Aktie ging bis auf 26,84 EUR. Bei 27,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Gerresheimer-Aktie belief sich zuletzt auf 355.529 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,05 EUR) erklomm das Papier am 18.10.2024. Gewinne von 219,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gerresheimer-Aktie mit einem Verlust von 1,56 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,057 EUR. Im Vorjahr erhielten Gerresheimer-Aktionäre 0,040 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,70 EUR für die Gerresheimer-Aktie.

Gerresheimer gewährte am 10.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 600,65 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 498,51 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 25.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gerresheimer-Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

