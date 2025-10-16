Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Gerresheimer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Gerresheimer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 27,66 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 27,66 EUR. In der Spitze legte die Gerresheimer-Aktie bis auf 27,94 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.543 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,05 EUR) erklomm das Papier am 18.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gerresheimer-Aktie somit 67,86 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,52 EUR am 24.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,12 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Gerresheimer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,052 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gerresheimer 0,040 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,70 EUR an.

Am 14.10.2025 hat Gerresheimer die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gerresheimer 0,79 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent auf 560,68 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 498,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Gerresheimer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 25.02.2027 dürfte Gerresheimer die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,27 EUR je Aktie in den Gerresheimer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie erneut tiefer: Weitere Analysten zweifeln an Gerresheimer

Analysten-Dämpfer: Gerresheimer-Aktie dreht nach negativer Bewertung im Minus

Gerresheimer-Aktie klar im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden