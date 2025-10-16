DAX24.113 -0,3%Est505.602 -0,1%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.232 +0,6%
Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer reagiert am Donnerstagvormittag positiv

16.10.25 09:22 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Die Aktie von Gerresheimer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Gerresheimer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 27,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
27,22 EUR -0,16 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 27,66 EUR. In der Spitze legte die Gerresheimer-Aktie bis auf 27,94 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.543 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,05 EUR) erklomm das Papier am 18.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gerresheimer-Aktie somit 67,86 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,52 EUR am 24.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,12 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Gerresheimer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,052 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gerresheimer 0,040 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,70 EUR an.

Am 14.10.2025 hat Gerresheimer die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gerresheimer 0,79 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent auf 560,68 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 498,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Gerresheimer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 25.02.2027 dürfte Gerresheimer die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,27 EUR je Aktie in den Gerresheimer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

