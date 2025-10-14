Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 28,20 EUR abwärts.

Die Gerresheimer-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 28,20 EUR abwärts. Die Gerresheimer-Aktie sank bis auf 28,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.348 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.

Bei 86,05 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gerresheimer-Aktie mit einem Kursplus von 205,14 Prozent wieder erreichen. Bei 26,52 EUR fiel das Papier am 24.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gerresheimer-Aktie mit einem Verlust von 5,96 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Gerresheimer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,040 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,057 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,70 EUR aus.

Am 10.07.2025 hat Gerresheimer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Gerresheimer einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 600,65 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gerresheimer 498,51 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Gerresheimer am 19.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,59 EUR je Gerresheimer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

