Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen durchwachsen
Stocks in Action USA: Ericsson, Polaris, Navitas Semiconductor
Blick auf Gerresheimer-Kurs

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

14.10.25 16:08 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gerresheimer. Zuletzt fiel die Gerresheimer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 27,44 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
27,46 EUR -1,42 EUR -4,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Gerresheimer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 27,44 EUR. Im Tief verlor die Gerresheimer-Aktie bis auf 27,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 486.451 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 86,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gerresheimer-Aktie 213,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2025 bei 26,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,35 Prozent könnte die Gerresheimer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,057 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,59 EUR je Gerresheimer-Aktie an.

Am 10.07.2025 hat Gerresheimer die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Gerresheimer einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 600,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gerresheimer einen Umsatz von 498,51 Mio. EUR eingefahren.

Die Gerresheimer-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gerresheimer ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Gerresheimer AG

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
10:36Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:36Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen