Aktienkurs im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit KursVerlusten

15.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 30,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,40 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 30,34 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,18 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 837.674 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 49,79 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,57 EUR an.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,91 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

