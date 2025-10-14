Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag in Rot

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 30,20 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 30,20 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 29,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.055.392 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,67 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 15,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 98,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,57 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,23 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,03 Mrd. EUR.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

