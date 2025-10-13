Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Plus

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 30,35 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 30,35 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,36 EUR. Mit einem Wert von 30,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 313.117 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 5,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,23 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Abschläge von 49,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,57 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,91 EUR je Aktie aus.

