Deutsche Bank im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

10.10.25 16:09 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 30,58 EUR.

Deutsche Bank AG
30,57 EUR 0,10 EUR 0,31%
Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 30,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.225.647 Deutsche Bank-Aktien.

Bei einem Wert von 32,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,35 Prozent. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR. Mit Abgaben von 50,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,57 EUR an.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 15,03 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
