Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Dienstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 29,91 EUR.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 29,91 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,87 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 169.789 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (15,23 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,57 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

