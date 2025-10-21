Erste Schätzungen: Siemens Healthineers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Siemens Healthineers öffnet die Bücher – was Analysten erwarten.
Siemens Healthineers wird voraussichtlich am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,687 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 24,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Siemens Healthineers 0,550 EUR je Aktie vermeldete.
Siemens Healthineers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,50 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 1,74 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 23,51 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 22,36 Milliarden EUR waren.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
