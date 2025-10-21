DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto15,62 +5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.056 -2,1%Euro1,1635 -0,1%Öl60,86 -0,1%Gold4.342 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Geheimtipp für Wachstumsaktien: Das sagt die Net Retention Rate über ein Unternehmen aus Geheimtipp für Wachstumsaktien: Das sagt die Net Retention Rate über ein Unternehmen aus
Erste Schätzungen: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Erste Schätzungen: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Analysen

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

21.10.25 06:21 Uhr
Erste Schätzungen: Siemens Healthineers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Siemens Healthineers öffnet die Bücher – was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
48,61 EUR 0,66 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Siemens Healthineers wird voraussichtlich am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,687 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 24,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Siemens Healthineers 0,550 EUR je Aktie vermeldete.

Siemens Healthineers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,50 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 1,74 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 23,51 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 22,36 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
26.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen