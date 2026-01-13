JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Der Konzernchef sowie der Finanzvorstand hätten an einen wohl trägen Start ins Geschäftsjahr 2025/26 erinnert, schrieb David Adlington am Mittwochabend nach ihrer Präsentation auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Wachstumstempo und Margen würden noch unter dem Niveau des restlichen Jahres liegen./rob/ag/mis

