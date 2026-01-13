DAX 25.286 -0,5%ESt50 6.005 -0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 12,97 +1,4%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.013 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.602 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet stabil -- Asiens Börsen in Rot -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Microsoft-Aktie: Kartellrechtliche Untersuchung in der Schweiz Microsoft-Aktie: Kartellrechtliche Untersuchung in der Schweiz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
46,98 EUR -0,04 EUR -0,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,2 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

08:41 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
46,98 EUR -0,04 EUR -0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Der Konzernchef sowie der Finanzvorstand hätten an einen wohl trägen Start ins Geschäftsjahr 2025/26 erinnert, schrieb David Adlington am Mittwochabend nach ihrer Präsentation auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Wachstumstempo und Margen würden noch unter dem Niveau des restlichen Jahres liegen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 21:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 21:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,02 €		 Abst. Kursziel*:
30,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,48%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:41 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Aktienbewertung Bernstein Research gibt Siemens Healthineers-Aktie Outperform Bernstein Research gibt Siemens Healthineers-Aktie Outperform
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag im Plus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Nachmittag Verluste
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX liegt im Plus
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX mittags in Rot
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Jochen Schmitz, Program based order to sell a portion of 13,664 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen