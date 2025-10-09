DAX24.622 +0,1%Est505.652 ±0,0%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.865 -1,2%Euro1,1615 -0,1%Öl66,48 +0,6%Gold4.031 -0,2%
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

09.10.25 10:00 Uhr
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
48,59 EUR 0,20 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Siemens Healthineers-Aktie bei 37,62 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 265,851 Siemens Healthineers-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2025 gerechnet (48,54 EUR), wäre das Investment nun 12.904,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,04 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 54,43 Mrd. Euro. Das Siemens Healthineers-Papier wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Siemens Healthineers-Papiers lag damals bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG

