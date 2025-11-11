DAX 24.348 +1,1%ESt50 5.789 +1,1%MSCI World 4.420 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.499 +0,1%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,74 -2,2%Gold 4.133 +0,2%
Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
BioNTech-Aktie schwächer: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie
Arm Holdings-Aktie gesucht: Ist der Hype nach dem Rücksetzer noch gerechtfertigt?
Siemens Healthineers Aktie

45,01 EUR +0,47 EUR +1,06 %
STU
Marktkap. 48,63 Mrd. EUR

KGV 24,09
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

Deutsche Bank AG

Siemens Healthineers Buy

09:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
45,01 EUR 0,47 EUR 1,06%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 57 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Er habe die Schätzungen an die Zielvorgaben des Medizintechnikherstellers angepasst, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Ausblick sei schwächer als erwartet, der Experte nannte ihn aber "konservativ und erreichbar"./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,59 €		 Abst. Kursziel*:
30,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,64%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

09:11 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
07.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

Siemens Healthineers-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX steigt nachmittags
finanzen.net TecDAX aktuell: Gewinne im TecDAX
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Dienstagmittag fester
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt zum Start zurück
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Jochen Schmitz, Program based order to sell a portion of 13,664 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Jochen Schmitz, Entitlement to transfer 13,664 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Bernhard Montag, Program based order to sell 33,068 Siemens Healthineers Shares also partially to cover tax and contribution obligations in connection with a ...
