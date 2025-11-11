Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 48,63 Mrd. EURKGV 24,09
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 57 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Er habe die Schätzungen an die Zielvorgaben des Medizintechnikherstellers angepasst, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Ausblick sei schwächer als erwartet, der Experte nannte ihn aber "konservativ und erreichbar"./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,59 €
|Abst. Kursziel*:
30,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,64%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|09:11
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|09:11
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|09:11
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG