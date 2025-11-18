ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Erlanger hätten sich bis 2030 ambitionierte Ziele gesetzt, seien damit Klassenbeste im Bereich medizinische Bildgebung und glänzten zudem mit starken Gewinnsteigerungen in der Präzisionstherapie, schrieb Julien Dormois am Montagabend. Die Anleger seien allerdings wohl etwas enttäuscht, dass es für den schwächeren Bereich Labordiagnostik noch keine strategische Entscheidung gebe. Zudem belaste weiter der Überhang des hohen Anteils der Mutter Siemens. Daher werde eine Neubewertung auch auf attraktivem Niveau Zeit brauchen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|08:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2020
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
