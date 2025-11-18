DAX23.300 -1,2%Est505.570 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.880 -0,7%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,15 +0,2%Gold4.043 -0,1%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

18.11.25 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
41,31 EUR -0,47 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Erlanger hätten sich bis 2030 ambitionierte Ziele gesetzt, seien damit Klassenbeste im Bereich medizinische Bildgebung und glänzten zudem mit starken Gewinnsteigerungen in der Präzisionstherapie, schrieb Julien Dormois am Montagabend. Die Anleger seien allerdings wohl etwas enttäuscht, dass es für den schwächeren Bereich Labordiagnostik noch keine strategische Entscheidung gebe. Zudem belaste weiter der Überhang des hohen Anteils der Mutter Siemens. Daher werde eine Neubewertung auch auf attraktivem Niveau Zeit brauchen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

