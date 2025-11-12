DAX 24.400 +0,1%ESt50 5.815 +0,5%MSCI World 4.420 +0,1%Top 10 Crypto 14,06 +3,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.309 +2,0%Euro 1,1612 +0,2%Öl 62,54 -0,2%Gold 4.235 +0,9%
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 49,83 Mrd. EUR

KGV 24,09
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

Siemens Healthineers AG
44,20 EUR -1,01 EUR -2,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Umfang der Ausgliederung des Medizintechnikherstellers durch den Mutterkonzern Siemens sei etwas geringer als von ihm erwartet, schrieb Julien Dormois am Donnerstag. Er liege aber im Rahmen der Erwartungen am Markt, die von einem Aktienanteil von 30 bis 40 Prozent reichten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,96 €		 Abst. Kursziel*:
33,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,75%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

09:31 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
07.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Nach Rekordjahr Siemens-Aktie dennoch unter Druck: Digital-Geschäft soll sich mittelfristig verdoppeln Siemens-Aktie dennoch unter Druck: Digital-Geschäft soll sich mittelfristig verdoppeln
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag ins Minus
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.433 Pkt - Siemens und Siemens Healthineers legen zu
dpa-afx WDH: Siemens leitet Trennung von Medizintechnik-Tochter Healthineers ein
dpa-afx ROUNDUP 2: Siemens leitet Trennung von Medizintechnik-Tochter Healthineers ein
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Jochen Schmitz, Program based order to sell a portion of 13,664 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Jochen Schmitz, Entitlement to transfer 13,664 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
