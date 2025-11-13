DAX24.213 -0,7%Est505.786 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.230 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Donnerstagmittag südwärts

13.11.25 12:04 Uhr

13.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 43,52 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 2,9 Prozent auf 43,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 43,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,60 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 586.190 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 25,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 5,31 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,04 EUR aus.

Am 05.11.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,32 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

