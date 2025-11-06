DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 50,47 Mrd. EUR

KGV 24,09
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe keine Eile beim Kauf der Aktien, schrieb David Adlington am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen und einer Roadshow. Denn zunächst werde sie ohnehin aufgrund der Unsicherheiten um den Ausblick und die Zukunftspläne der Mutter Siemens mit ihrem Anteil im Zaum gehalten./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,31 €		 Abst. Kursziel*:
38,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,10%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
05.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Rentable Siemens Healthineers-Anlage? DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Siemens Healthineers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag südwärts
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich leichter
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX klettert
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag mit Abschlägen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert zum Handelsstart
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
Zacks SYK Partners With Siemens Healthineers to Boost Stroke, Aneurysm Care
