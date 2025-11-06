Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 44,90 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 44,90 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 44,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 261.481 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 8,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,54 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet

Siemens Healthineers-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Siemens Healthineers-Aktie

Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor