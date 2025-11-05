DAX23.890 -0,3%Est505.641 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 +1,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin89.410 +1,0%Euro1,1481 -0,1%Öl64,19 -0,3%Gold3.973 +1,1%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

05.11.25 13:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
45,69 EUR -3,67 EUR -7,44%
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalsergebnisse und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 seien schon eine heftige Enttäuschung, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Er sieht nun sieben Prozent Korrekturbedarf für die Konsensschätzung des Überschusses 2026./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

